Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2025 12:48

Brüksel'de dron paniği: Havalimanında uçuşlar durduruldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün gece havalimanı civarında dron olduğu düşünülen bir cismin tespit edilmesinin ardından Brüksel Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu.

Brüksel'de dron paniği: Havalimanında uçuşlar durduruldu

Hava trafik kontrol servisi Skeyes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, dün gece dron olduğu düşünülen bir cismin tespit edilmesinin ardından Brüksel Havalimanı'ndaki uçuşlar yaklaşık yarım saat süreyle durduruldu.

İki uçuş Liege Havalimanı'na yönlendirildi.

Hava sahasının güvenli olduğu değerlendirildikten sonra uçuş operasyonları yeniden başlatıldı. Görülen cismin niteliği ise henüz doğrulanmadı.

Belçika'da dron hareketliliği

Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'nın ardından AB kurumlarına ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın da gündemini dronlar meşgul ediyor.

Belçika'daki Elsenborn Askeri Eğitim Kampı üzerinde 3 Ekim'de dron hareketliliği tespit edilmiş, Savunma Bakanlığı olayı incelemeye almıştı.

25 Ekim'de ise en az 4 dronun Valon bölgesine bağlı Marche-en-Famenne'deki Kral Albert Askeri Üssü üzerinde tespit edildiği belirtilmişti.

1 Kasım gecesi hem ulusal hem de NATO operasyonlarında kullanılan Kleine Brogel Askeri Hava Üssü'nde 3 dron faaliyeti belirlendiği açıklanmıştı. 2 Kasım akşamı da aynı üste 4 dron gözlemlenmişti. Bu hafta içinde Liege Havalimanı'nda iki kez dron görülmüş, uçuşlar güvenlik nedeniyle durdurulmuştu.

Brüksel Havalimanı'nda ise 4 ve 6 Kasım'da gece saatlerinde dronlar görülmüş, hava trafiğinde aksaklık yaşanmıştı.

10 Kasım'da ise Doel Nükleer Santrali ve Liege Havalimanı üzerinde dron faaliyeti tespit edildiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili 6 Kasım'da toplanan Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi de şüpheli dronların gerektiğinde polis veya askeri müdahale ile etkisiz hale getirilebileceği yönünde karar almıştı. Konsey, bu tehditle mücadele için ayrıca Ulusal Hava Sahası Güvenlik Merkezinin (NASC) 1 Ocak 2026'ya kadar tam olarak faaliyete geçirileceğini duyurmuştu.

ETİKETLER
Belçika
Sıradaki Haber
Hindistan'da, Çin sınırına yakın hava üssü faaliyete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Eski tip ehliyet, sigorta ve hasar süreçlerinde hak kaybına yol açabilir
13:32
YDS, pazar günü yapılacak
13:30
Alkollü sürücünün cezası istinaf sonrası 7 yıl 4 aya çıkarıldı
13:10
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
12:21
Su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin rotası: Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı
12:08
MSB: Envanterdeki C-130 uçaklarının uçuşları tedbiren durduruldu
Restoranlarda kırılan tabaklar onarılarak sanat eserine dönüştürülüyor
Restoranlarda kırılan tabaklar onarılarak sanat eserine dönüştürülüyor
FOTO FOKUS
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
MKE’den Afrika çıkarması: Yeni sözleşmeler yolda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ