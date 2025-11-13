Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
Dünya
AA 13.11.2025 10:04

İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bir camiyi kundakladı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, silahlı gaspçı İsrailliler Selfit'in Deyr İstiya beldesine baskın düzenledi.

Beldedeki el-Hacce Hamide Camii'ni ateşe veren saldırgan İsrailliler, caminin duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

Caminin bazı bölümlerine zarar veren yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin camiyi hedef alan "iğrenç saldırısı" kınandı.

El-Hacce Hamide Camii'nin kundaklanmasının provokatif eylemlerine son vermeyen İsrail'in Filistin'deki İslam ve Hristiyan mukaddesatına yönelik vahşetinin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalcilerin ve yerleşimcilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle artık güvenli ibadethane kalmadı." ifadesi kullanıldı.

Yerel kaynaklara göre, camiyi hedef alan saldırı işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun koruması altında Filistinlilere ve mülklerine yönelik gaspçı İsraillilerin saldırılarının arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusunun baskınları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre saldırgan gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 7 bin 154 saldırı düzenledi, 33 Filistinliyi öldürdü ve 33 topluluğu zorla yerinden etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

OKUMA LİSTESİ