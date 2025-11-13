Alman mahkemesi, OpenAI’ı tazminat ödemeye mahkum etti

Almanya’daki müzik haklarını yöneten kolektif kuruluş GEMA, OpenAI’nin geçen yıl lisanslı müzik eserlerini izin almadan yapay zeka modellerinde kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Kurumun CEO’su Tobias Holzmüller, kararın yaratıcıların haklarını koruma açısından “Avrupa’daki ilk önemli yapay zeka kararı” olduğunu söyledi.

Holzmüller, “Bugün yazarların haklarını koruyan ve netleştiren bir emsal oluşturduk. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının operatörleri de telif yasalarına uymak zorundadır. Müzik üreticilerinin geçim kaynaklarını başarıyla savunduk” dedi.

OpenAI: Kararla aynı fikirde değiliz

OpenAI, mahkeme kararına katılmadığını ve sonraki adımları değerlendirdiklerini açıkladı. Şirket, benzer gerekçelerle diğer yaratıcı gruplar ve medya kuruluşları tarafından da dava edilmiş durumda.