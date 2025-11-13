Puslu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TechCrunch 13.11.2025 08:25

Alman mahkemesi, OpenAI’ı tazminat ödemeye mahkum etti

Almanya’da bir mahkeme, OpenAI’nin dil modellerini müzik eserleriyle izinsiz şekilde eğittiğine karar verdi. GEMA’nın açtığı dava sonucunda mahkeme, şirketin Alman telif yasalarını ihlal ettiğine hükmederek tazminata mahkûm etti. Ödenecek tutar açıklanmadı.

Alman mahkemesi, OpenAI’ı tazminat ödemeye mahkum etti

Almanya’daki müzik haklarını yöneten kolektif kuruluş GEMA, OpenAI’nin geçen yıl lisanslı müzik eserlerini izin almadan yapay zeka modellerinde kullandığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Kurumun CEO’su Tobias Holzmüller, kararın yaratıcıların haklarını koruma açısından “Avrupa’daki ilk önemli yapay zeka kararı” olduğunu söyledi.

Holzmüller, “Bugün yazarların haklarını koruyan ve netleştiren bir emsal oluşturduk. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının operatörleri de telif yasalarına uymak zorundadır. Müzik üreticilerinin geçim kaynaklarını başarıyla savunduk” dedi.

OpenAI: Kararla aynı fikirde değiliz

OpenAI, mahkeme kararına katılmadığını ve sonraki adımları değerlendirdiklerini açıkladı. Şirket, benzer gerekçelerle diğer yaratıcı gruplar ve medya kuruluşları tarafından da dava edilmiş durumda.

ETİKETLER
OpenAI Almanya ChatGPT Yapay Zeka
Sıradaki Haber
X platformunda güvenlik anahtarı krizi: Çok sayıda kullanıcı hesaplarına erişemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:10
Gaziantep'te ilk insanın izleri araştırılacak
10:03
ABD Temsilciler Meclisi, Epstein dosyalarının açıklanmasına ilişkin oylamayı hızlandırıyor
09:56
Brent petrolün varili 62,51 dolardan işlem görüyor
09:57
Düşen uçağımızın karakutusu Türkiye'ye getirildi
09:44
Altın güne yükselişle başladı
09:40
Ehliyetsiz sürücünün aracını almaya gelen arkadaşı da ehliyetsiz çıktı
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
İsrail'in karanlığa gömdüğü Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
Türk savunma sanayii Afrika’da yeni bir sayfa açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ