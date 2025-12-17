Duman 4.8ºC Ankara
Türkiye
AA 17.12.2025 10:14

Van ve Bitlis’te kar engeli: 70 yol ulaşıma kapalı

Van ve Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 70 köy ve mezra yolu ulaşıma kapanırken, ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve Bitlis’te kar engeli: 70 yol ulaşıma kapalı

Van'da dün etkili olan kardan dolayı kapalı olan 90 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çabası sonucu 55 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan 35 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te kar nedeniyle 35 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, gece kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

İl ve ilçelerde 35 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Karla beyaza bürünen kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Van Bitlis Kar Yağışı Ulaşım
