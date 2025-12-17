Duman 4.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.12.2025 09:56

Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde bugün yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 572 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:45
Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnameleri ilk dönemindeki toplam sayıyı geride bıraktı
11:45
Asgari ücret mesaisinde ikinci tur yarın
11:44
Bu yıl 15 millet bahçesi daha yeşil alan ve afet toplanma işleviyle şehirlerle buluştu
11:20
Türk mobilyası 4,2 milyar dolarlık ihracata ulaştı
11:14
SGK geri ödeme listesi genişledi: 72 yeni ilaç
11:18
Mutasyona uğramış grip Türkiye için tehlike oluşturur mu?
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
Kısmen donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı
FOTO FOKUS
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
9 yaşındaki matematik dahisinden 3 altın madalya
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ