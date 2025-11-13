Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
AA 13.11.2025 15:29

ABD'den kalıcı olarak ayrılmak isteyen kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı

ABD’de yapılan bir anket, ülkeden kalıcı olarak ayrılıp başka bir ülkeye yerleşmek isteyen Amerikalı kadınların oranının son 10 yılda yaklaşık yüzde 40’a yükselerek rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

ABD'den kalıcı olarak ayrılmak isteyen kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 15 ila 44 yaşlarında yaklaşık 1000 ABD'li kadının katılımıyla yurt dışında yaşam arayışına ilişkin anket yürüttü.

Ankete göre, fırsat bulmaları halinde kalıcı olarak yurt dışına yerleşmek isteyen kadınların oranı 2014’teki yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarak 4 kat artmış oldu.

Öte yandan, aynı yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 19’unun da benzer eğilim gösterdiği, kadın ve erkek arasındaki yüzde 21’lik farkın ise ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

Kadınların da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Kanada, Yeni Zelanda, İtalya ve Japonya yer aldı.

ABD
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da 5 kişilik Filistinli ailenin evini yıktı
