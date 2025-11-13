ABD'den kalıcı olarak ayrılmak isteyen kadınların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Merkezi ABD'de bulunan araştırma şirketi Gallup, 15 ila 44 yaşlarında yaklaşık 1000 ABD'li kadının katılımıyla yurt dışında yaşam arayışına ilişkin anket yürüttü.

Ankete göre, fırsat bulmaları halinde kalıcı olarak yurt dışına yerleşmek isteyen kadınların oranı 2014’teki yüzde 10’dan yüzde 40’a çıkarak 4 kat artmış oldu.

Öte yandan, aynı yaş aralığındaki erkeklerin yüzde 19’unun da benzer eğilim gösterdiği, kadın ve erkek arasındaki yüzde 21’lik farkın ise ilk kez bu kadar yüksek seviyeye çıktığı görüldü.

Kadınların da en çok tercih ettiği ülkelerin başında Kanada, Yeni Zelanda, İtalya ve Japonya yer aldı.