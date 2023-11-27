Fransız avukat Ben Hassine: İsrail, Gazze'de yaptığı zulmü gizlemeye gerek duymuyor

İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine ilişkin UCM'ye 9 Kasım'da sunulan şikayet dilekçesinde imzası bulunan avukatlardan Ben Hassine, bu süreci ve Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları değerlendirdi.

Fransa'da Toulon Barosuna bağlı avukat Ben Hassine, Gazze'de yaşananların gün yüzüne çıkarılmasında olayların tanıklarının çektiği görüntülerin önemine dikkati çekti.

Ben Hassine, Filistinlilerin, kendilerine yönelik işlenen suçlara dair yeterince delil olmasına rağmen uygulanan abluka nedeniyle yaşadıklarını hak savunucularına aktaramadığına işaret ederek, "Sahadakiler videolar yayınlıyor. Gerçeği ve yaşananları, ancak bu insanlar aracılığıyla kavrıyoruz" dedi.

İsrail ordusunun, Gazze'de yaptığı zulmü gizlemeye bile gerek duymadığını belirten Ben Hassine, Uluslararası Af Örgütünün yaptığı araştırmada İsrail ordusunun Gazze'de beyaz fosfor içeren mühimmatlar kullandığının tespit edildiğini aktardı.

Ben Hassine, Gazze'de 2 milyon kişinin yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze'de eğer beyaz fosforlu mühimmat kullanıyorsanız, sivillere isabet etmemesi mümkün değil" dedi.

"Sivil halkı vurma isteği olduğunu açıkça görebiliyoruz"

Avukat Ben Hassine, İsrail'in savaş suçlarını kanıtlayan fotoğraflarını da değerlendirerek, "Burada fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla şunu fark ediyoruz, mühimmatlar altyapı ve konutların hemen üzerinde kullanılmış. Dolayısıyla sivil halkı vurma isteği olduğunu açıkça görebiliyoruz" diye konuştu.

İsrail'in 2009'da Gazze'de beyaz fosforlu mühimmatlar kullandığını hatırlatan Ben Hassine, İsrail yönetiminin 2013'te bir daha bu cephaneyi kullanmayacağına ilişkin söz verdiğini anımsattı.

"Bölgede uluslararası hukuk birçok kez ihlal edildi"

Ben Hassine, bölgede uluslararası hukukun birçok kez ihlal edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarında yüksek sayıda can kaybı olduğuna işaret eden Ben Hassine, "Bir ayda 10 bin ölümden bahsediyoruz" dedi.

UCM'de Filistinli mağdurları temsil eden ünlü Fransız avukat Gilles Devers, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları ve soykırıma karşı dünya genelinde yüzlerce avukatı bir araya getirerek 9 Kasım'da mahkemeye şikayet dilekçesi vermişti.

Şikayet dilekçesinde Ben Hassine'nin imzası da yer alıyor.