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Dünya
AA 27.11.2023 10:44

İran'da "ülkenin en ağır bebeği" doğdu

İran'ın Meşhed kentinde 7 kilogram ağırlığında bir bebeğin dünyaya geldiği belirtildi.

İran'da "ülkenin en ağır bebeği" doğdu

İran devlet televizyonuna konuşan Meşhed Rezevi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nigar Ramazanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Ramazanpur, 4 gün önce dünyaya gelen bebeğin 7 kilogram doğduğunu ifade etti.

İran'ın "en ağır" bebeğinin sezaryenle dünyaya geldiğini aktaran Dr. Ramazanpur, bebeğin normalin üzerinde bir ağırlıkta doğmasının annesinin şeker hastası olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bebeğin ailenin 5'inci çocuğu olduğunu belirten İranlı doktor, cinsiyeti ve adı hakkında ise bilgi vermedi.

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