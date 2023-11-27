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Dünya
AA 27.11.2023 10:34

Güney Kore: Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'ye ek asker ve mühimmat gönderdi

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin 2018'de imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetmesinin ardından, iki ülke arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) ek asker ve mühimmat gönderdiğini açıkladı.

Güney Kore: Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'ye ek asker ve mühimmat gönderdi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli yetkililer, ordunun son günlerde DMZ'de artan askeri hareketlilik tespit ettiğini belirtti.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin 2018'de imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetmesinin ardından bölgeye ek asker ve mühimmat gönderdiğini ifade etti.

Süreç

Kuzey Kore, 21 Kasım'da casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore ise 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurmuştu.

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