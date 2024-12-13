Fransa'nın yeni başbakanı François Bayrou oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 Aralık’ta yapılan güven oylamasıyla düşen Başbakan Michel Barnier liderliğindeki azınlık hükümetinin ardından, yeni hükümeti kurma görevini 73 yaşındaki François Bayrou’ya verdi.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Bayrou’nun, Macron’un 2017’den bu yana tüm seçimlerdeki ortağı olduğu ve bu göreve seçilmesinin ardından Macron’un 6. başbakanı olduğu belirtildi.

François Bayrou kimdir?

Sağcı bir gelenekten gelen ve merkezci bir siyasetçi olarak tanınan François Bayrou, 1986 ile 2012 yılları arasında dönem dönem milletvekilliği yaptı ve yaklaşık 10 yıldır Pau kentinin belediye başkanlığını yürüttü. Daha önce Eğitim Bakanı (1993-1997) ve kısa bir süre Adalet Bakanı (2017) olarak görev yapan Bayrou, Avrupa Parlamentosu üyeliğinde de bulundu. Ancak 2017’de Adalet Bakanlığı görevinden, danışman kadrolarında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla açılan soruşturma nedeniyle bir ay sonra istifa etmişti.

Bayrou, Macron’un finans çevreleriyle yakın olduğunu sık sık eleştiren bir isimken, 2017 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaktan vazgeçerek Macron’a destek vermiş ve ittifak kurmuştu.

Siyasi kriz ve Barnier hükümetinin düşüşü

Fransa’da 2023’teki erken genel seçimlerde sol ittifakı Yeni Halk Cephesi (NFP) galip gelmiş, ancak Cumhurbaşkanı Macron, yalnızca 47 milletvekili çıkarabilen merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Michel Barnier’yi 5 Eylül’de başbakan olarak atamıştı. Barnier liderliğindeki hükümet, bütçe konusundaki uzlaşı sağlanamaması nedeniyle mecliste yapılan güven oylamasında 331 milletvekilinin desteğiyle düşürüldü.

Bu süreçte, son iki yılda üç farklı hükümet (1 yıllık, 8 aylık ve 3 aylık) kurulmasına rağmen kriz çözülemedi. Macron, kendisine yönelik istifa çağrılarına rağmen, görev süresini 2027’ye kadar tamamlayacağını açıkladı.

Bayrou’ya yönelik tepkiler

François Bayrou’nun başbakan olarak atanması, meclisteki üç ana blokta farklı tepkilerle karşılandı.

Sol Blok: Yeni Halk Cephesi (NFP) içinde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekilleri, Bayrou’nun atanmasını eleştirdi. Milletvekili Eric Coquerel, yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıkladı. Clemence Guette ise sosyal medya paylaşımında, “Halkın nefes alması için Cumhurbaşkanı’nın gitmesi gerekiyor.” dedi.

Sağ Blok: Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, Bayrou hükümetine karşı şu aşamada güvensizlik oyu vermeyeceklerini duyurdu.

Çevreciler: Senato’daki Çevreci Senatörler Grubu, Bayrou’nun atanmasıyla ülkenin “siyasi çıkmaza yeniden sürüklendiğini” savundu.

Bayrou’nun öncelikleri

Yeni başbakan Bayrou’nun öncelikli görevi, 2025 bütçesinin meclisten geçmesini sağlamak olacak. Ancak aşırı sağcılar, solcular ve Macron’un kanadının oluşturduğu meclis tablosu, Bayrou’nun görevde uzun süre kalıp kalamayacağı konusunda belirsizlik yaratıyor.

Eski Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ise sosyal medya paylaşımıyla Bayrou’yu ilk tebrik eden isimlerden biri oldu.