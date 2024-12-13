Çok Bulutlu 3.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2024 15:49

Milyonlarca Suriyeli meydanlarda kutlama yapıyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam, Halep, Lazkiye, Dera, Hama illeri başta olmak üzere çoğu kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalarını sürdürüyor.

Milyonlarca Suriyeli meydanlarda kutlama yapıyor

Şam, Halep, Lazkiye, Dera, İdlib, Hama, Humus, Deyrizor, Tartus ve Suveyda başta olmak üzere tüm illerde, rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazı sonrası milyonlarca kişi kent meydanlarında bir araya geldi.

Her yaştan ve etnik gruptan kişilerin katıldığı kutlamalarda halkın sevinci ve mutluluğu kameralara yansıdı.

Kentlerin büyük meydanlarını dolduran halk, ellerinde "Suriye devrimi bayraklarıyla" yürüdü, ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.

Halk, coşkulu kutlamalarda devrim şarkıları da söyledi.

Öte yandan, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Baas rejiminin devrilmesinden dolayı halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırmıştı.

Milyonlarca Suriyeli meydanlarda kutlama yapıyor

Suriye terörden temizleniyor

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

ETİKETLER
Beşşar Esed Suriye Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:00
Suriyeliler vatanlarına dönüyor
15:47
Google'a 2,6 milyar lira idari para cezası
15:28
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu
15:26
Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam'daki Emevi Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı
15:26
Katil İsrail'in 434 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 875'e yükseldi
15:06
SMO, Tişrin Barajı'nı PKK/YPG'den kurtardı
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma için camilere akın etti
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma için camilere akın etti
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ