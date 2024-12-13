Milyonlarca Suriyeli meydanlarda kutlama yapıyor

Şam, Halep, Lazkiye, Dera, İdlib, Hama, Humus, Deyrizor, Tartus ve Suveyda başta olmak üzere tüm illerde, rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazı sonrası milyonlarca kişi kent meydanlarında bir araya geldi.

Her yaştan ve etnik gruptan kişilerin katıldığı kutlamalarda halkın sevinci ve mutluluğu kameralara yansıdı.

Kentlerin büyük meydanlarını dolduran halk, ellerinde "Suriye devrimi bayraklarıyla" yürüdü, ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı.

Halk, coşkulu kutlamalarda devrim şarkıları da söyledi.

Öte yandan, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Baas rejiminin devrilmesinden dolayı halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırmıştı.

Suriye terörden temizleniyor

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.