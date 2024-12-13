Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma için camilere akın etti

Suriye’de 61 yıllık Baas Rejimi’nin devrilmesinin ardından, özgürleşen şehirlerde cuma namazı heyecanı yaşandı.

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere akın etti.

Özgür Suriye’deki ilk cuma namazında Şam Emevi Camii’ndeki tarihi anlara TRT Haber olarak şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimizin Türkiyemize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu muhabbeti ekranlara getirmek bizim için büyük bir şeref. pic.twitter.com/se7TVcPZyr — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) December 13, 2024

Ülkenin dört bir yanından Şam'a akın eden binlerce kişi, kentin sembolü olan tarihi Emevi Camii çevresinde saf tutarak cuma namazı kıldı.

Özgür Suriye'de ilk cuma namazı…



Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'ne akın etti. pic.twitter.com/itg7wicBAj — TRT HABER (@trthaber) December 13, 2024

Suriyeliler, namazın ardından tekbirler getirerek ülkenin esaretten kurtuluşu kutladı.

Başkentin merkezinde yer alan ve "Şam Ulu Cami" adıyla da bilinen Emevi Camisi, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak kabul ediliyor.

"Bizim için büyük bir şeref"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından, TRT Haber ekibinin Şam'dan Emevi Camii ve meydanından canlı olarak aktardığı tarihi anların görüntülerini alıntılayarak yaptığı paylaşımında, "Özgür Suriye’deki ilk cuma namazında Şam Emevi Camii’ndeki tarihi anlara TRT Haber olarak şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda Suriyeli kardeşlerimizin Türkiyemize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu muhabbeti ekranlara getirmek bizim için büyük bir şeref." İfadelerini kullandı.

Özgür Suriye'de ilk cuma.



Suriyeliler Esed rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'ne akın ediyor. TRT Haber ekibi, gelişmeleri tarihi Emevi Camii’nden aktarıyor. https://t.co/NOtka86kGR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 13, 2024

61 yıllık Baas rejimi devrildi

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.