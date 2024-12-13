İngiltere'de vegan diyet cinayeti: Ölen bebeklerini bahçeye gömdüler

2020 yılında, sadece kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütünden oluşan bir diyetle beslenen Abiyah, solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümünden önce ağır beslenme yetersizliği, raşitizm, kansızlık ve büyüme geriliği gibi sorunlar yaşayan çocuğun, ailesi tarafından sarımsak ve çeşitli karışımlarla tedavi edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Çift, Abiyah’ın cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tuttuktan sonra bahçelerinde 80 santimetre derinliğinde bir mezara gömdü.

2022 yılının Aralık ayında, Glastonbury bölgesindeki bir karavanda yaşarken yakalanan çiftin, çocuğun cesediyle ilgili gerçeği gizlediği ortaya çıktı.

Mahkeme kararı ve cezalar

Coventry Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, çiftin Abiyah’ın ölümüne neden olmaktan ve adaleti yanıltmaktan suçlu bulunduğu açıklandı. 42 yaşındaki Tai Yasharahyalah 24,5 yıl, 43 yaşındaki eşi Naiyahmi ise 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede, çiftin toplumdan uzak, kendi kurallarını belirledikleri bir "krallık" içinde yaşadıkları ve resmi sağlık hizmetlerini reddettikleri belirtildi. Savcı Jonas Hankin, Abiyah’ın çektiği fiziksel acının çift tarafından göz ardı edildiğini, bunun "şaşırtıcı bir kibir ve zalimlik" olduğunu ifade etti.

İhmal ve trajik sonuçlar

Savcı, İngiltere’de Abiyah’ın yaşadığı türden bir yetersiz beslenmenin neredeyse hiç görülmediğini, ancak çiftin kendi inançları uğruna oğullarını ve kendilerini bu trajik koşullara sürüklediğini vurguladı.

Polis, evde yaptığı incelemeler sonucunda Abiyah’ın kalıntılarını tespit etti ve olayla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı. Çiftin toplumsal bağlarını koparmış yaşam tarzı, sosyal hizmetlerin müdahalesini zorlaştırdı ve bu durumun trajik sonuca katkı sağladığı belirtildi.