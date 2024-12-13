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Dünya
Independent 13.12.2024 07:34

XL Bully cinsi höpeğin ısırdığı bebek ağır yaralı: İki kişi gözaltına alındı

İngiltere'nin Kent bölgesindeki Hawkinge kasabasında, bir XL bully cinsi köpeğin 8 aylık bir bebeği ısırması sonucu bebek ağır yaralandı. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

XL Bully cinsi höpeğin ısırdığı bebek ağır yaralı: İki kişi gözaltına alındı

Polis, Çarşamba günü saat 14.23'te Folkestone yakınlarındaki Siskin Close'dan gelen ihbar üzerine olay yerine ulaştı. İhbara göre, 8 aylık bir bebek, yasaklı XL bully cinsi olduğu düşünülen bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı bebek, ilk müdahalenin ardından helikopterle Londra'daki bir hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Köpek etkisiz hale getirildi

Olayın ardından köpek, yetkililer tarafından el konularak etkisiz hale getirildi. Ayrıca, olayla bağlantılı olarak 18 yaşında bir erkek ve 76 yaşında bir kadın, "kontrolsüz şekilde tehlike arz eden bir köpeği yönetmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kent Polisi'nden bir sözcü, "Soruşturma devam ederken ekiplerimiz bölgede bulunmaya devam edecek ve yerel halkın güvenliği için çalışmalar sürecek" açıklamasında bulundu.

İngiltere ve Galler'de 1 Şubat 2024 itibarıyla XL bully cinsi köpek sahibi olmak, muafiyet belgesi olmaksızın suç sayılıyor. Köpek sahiplerinin, bu hayvanları kısırlaştırması, mikroçip taktırması, kamusal alanlarda ağızlık ve tasma takması gibi yükümlülükleri bulunuyor.

Bu yasak, XL bully cinsi köpeklerin karıştığı bir dizi saldırının ardından İngiliz hükümeti tarafından getirilmişti.

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