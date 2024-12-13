Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.12.2024 11:23

ABD basınına göre Trump, İran'a karşı askeri saldırı seçeneğini değerlendirebilir

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın oluşturduğu kabinenin ekonomik baskıların Tahran'ın nükleer programını kontrol altına almaya yetmeyebileceğini değerlendirdiği ve askeri saldırı seçeneğini de gündeme aldığı belirtildi.

ABD basınına göre Trump, İran'a karşı askeri saldırı seçeneğini değerlendirebilir
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın ekibinin, askeri güç veya askeri güç tehdidiyle birlikte güçlü ekonomik yaptırımlar uygulayarak İran'ı caydırmak ve nükleer programını çökertmek için "maksimum baskı 2.0" stratejisini uygulamayı düşünüyor.

Trump'ın ilk döneminde İran'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçındığına dikkati çekilen haberde, bölgede yaşanan dramatik değişimler, özellikle İsrail'in son aylarda İran'ın vekili Hizbullah'a verdiği ciddi zarar ve Suriye'de Beşşar Esed'in devrilmesi sonucunda bu tutumun yeniden değerlendirildiği kaydedildi.

Gazetenin kaynakları, ABD'nin İran'a karşı öncelikle bölgeye daha fazla güç, gemi ve savaş uçağı gönderebileceğini, aynı zamanda "sığınak delici" bomba satışıyla İsrail'in saldırı yeteneklerini güçlendirebileceğini ifade etti.

Bu adımların başarısız olması durumunda ABD'nin daha savaşçı bir tavır takınabileceği ve doğrudan askeri güç kullanma tehdidinde bulunabileceği ancak stratejinin henüz kesinleşmediği ve Trump'ın ocak ayında ikinci kez Beyaz Saray'a yerleşince değişebileceği belirtiliyor.

İsrail basınında da Tel Aviv'in İran'ın nükleer tesislerine olası bir saldırı için hazırlık yaptığına dair iddialar yer almıştı.

ETİKETLER
ABD İran
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 33'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Suriye halkı, özgürlüğün ardından ilk cuma namazında Emevi Camii'nde buluşuyor
12:18
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılıyor
12:15
"Kahramanım" dediği babasının böbreğiyle hayata tutundu
12:18
Bakan Kurum: İzmir'e yapay zeka değil 'yapan zeka' lazım
12:31
Fahrettin Altun: Çatışmaların çözümünde barıştan yana tavır takınıyoruz
12:01
Kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları 22 yılda 10 kat arttı
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
Nasiplerini denizde arayan ikiz kardeşler gözlerini mavi sulardan ayırmıyor
FOTO FOKUS
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
Rakkalılar teröristleri taşlayarak kovdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ