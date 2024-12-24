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Dünya
AA 24.12.2024 20:59

Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da hükümet düştü

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da, Kaledonya Birlikte Partisinin kabineden çekilmesinin ardından hükümet düştü.

Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da hükümet düştü
[Fotograf: AFP]

Fransız basınındaki haberlere göre, bağımsızlık karşıtı Kaledonya Birlikte Partisi, hükümetten istifa ettiğini bildirmek için Yeni Kaledonya Hükümet Başkanı Louis Mapou'ya bir mektup gönderdi.

Mektupta, 13 Mayıs'tan bu yana Yeni Kaledonya'nın derin bir sosyoekonomik bunalıma sürüklendiği ve 3 yıldır yönetimindeki Mapou hükümetinin, kabineyi, Ada'nın diğer kurumlarından bağımsız hareket eden bir yapı haline getirdiği savunuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans Partisi'ne bağlı olan Kaledonya Birlikte Partisinin, Ada'daki kabineden istifa etmesiyle birlikte, Mapou'nun başkanlık ettiği hükümet düştü.

Yeni bir hükümet kurulana kadar bağımsızlık yanlısı Mapou, Ada'daki rutin işlerle ilgilenmeye devam edecek.

Yeni Kaledonya'da Kongre üyeleri, hükümeti yapılan oylama ile belirliyor.

Bağımsızlık yanlısı Mapou, Temmuz 2021'de Yeni Kaledonya'da hükümetin Başkanı seçilmişti.

Yeni Kaledonya halkı, Fransız hükümetinin anayasal reformuna karşı harekete geçmişti

Fransa'ya 17 bin kilometre uzaklıkta bulunan Hint-Pasifik'teki Yeni Kaledonya'da halk, Fransız hükümetinin, yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reformuna karşı çıkıyor.

Anayasal değişiklik tasarısı ile hükümet, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların yerel seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmayı hedefliyor.

Yeni Kaledonya'nın yerli halkı Kanaklar, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimini, 1998'de imzalanan Noumea Anlaşması'na aykırı buluyor.

Ada'da mayıs ayında reforma karşı harekete geçen yerliler, Fransız hükümetinin anayasal reformunu geri çekmesini istiyor.

Yeni Kaledonya, 1998'de Noumea Anlaşması ile özerklik statüsü kazanmış ve anlaşmada yerli halkın kendi topraklarında azınlık statüsüne düşmesini önlemek için oy kullanma hakkı, 1998'den önce Ada'da ikamet eden kişiler ve onların çocuklarıyla sınırlandırılmıştı.

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