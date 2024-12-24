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Dünya
AA 24.12.2024 19:31

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Belçika'da, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü.

Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Belçika sağlık enstitüsü Sciensano tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Fransızca konuşulan Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı tespit edildi.

Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, şahsın, teşhisten önce kendini izole ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ülke çapında alınan önlemler neticesinde virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü duyuruldu. Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlarından daha bulaşıcı nitelikte olduğu aktarıldı.

Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

Virüs daha önce Almanya, İsveç, İngiltere, ABD ve bazı Asya ülkelerinde görülmüştü.

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Maymun Çiçeği Belçika
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