Katil İsrail'in Gazze'de sivil savunma ekiplerini hedef aldığı saldırıda biri çocuk 2 kişi öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde yer alan Sivil Savunma Müdürlüğüne ait binayı hedef aldığı belirtildi.

İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu sivil savunma çalışanı ile oğlunun yaşamını yitirdiği, biri itfaiye aracı şoförü olmak üzere bazı kişilerin de yaralandığı ifade edildi.

Sivil savunma çalışanı Filistinli Necib Naci'nin küçük çocuğuna yemek yedirdiği sırada saldırının gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, Naci ve tek çocuğu Muhammed'in öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in her türlü barbarlığına rağmen sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.