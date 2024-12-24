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Dünya
AA 24.12.2024 16:42

Fransa'da erkek memurla tokalaşmayan başörtülü kadın ifade verdi

Fransa’da başörtülü Müslüman bir kadının, erkek memurla tokalaşmayı reddettiği için karakolda ifade verdiği belirtildi.

Fransa'da erkek memurla tokalaşmayan başörtülü kadın ifade verdi

Avrupa İslamofobi ile Mücadele Topluluğu’nun (CCIE) X hesabından yapılan açıklamaya göre, Müslüman bir kadın, erkek memurla tokalaşmayı reddettiği için sorgulanmak amacıyla karakola çağrıldı.

Karakola giden kadın, "Müslümanım, başörtüsü takıyorum ve tokalaşmayı reddettiğim bir memur, beni polise ihbar etti. Saçma bir ifadeye çağrıldım." dedi.

Müslüman kadın, karakolda bir saat boyunca kendisine "Fransa’nın kötülüğünü istiyor musunuz? Filistin’deki savaşla ilgili fikriniz nedir? Selefilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Müzik dinliyor musunuz? Yurt dışına taşınmayı düşünüyor musunuz? Camiye gidiyor musunuz?" sorularının yöneltildiğini belirtti.

Polisin eski çalıştığı işyerini aradığını, ailesi ve çevresi hakkında özel sorular da sorduğunu aktaran Müslüman kadın, bir memurla tokalaşmayı reddetmenin yasak olmadığını vurguladı.

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