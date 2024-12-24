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Dünya
AA 24.12.2024 17:30

UNRWA: İsrail Gazze'de her saat başı bir çocuğu öldürüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde her saat başı bir çocuğu öldürdüğünü bildirdi.

UNRWA: İsrail Gazze'de her saat başı bir çocuğu öldürüyor
[Fotograf: AA]

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ilgili raporuna işaret edildi.

Açıklamada, UNICEF'e göre savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 500 çocuğun öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki çocukların öldürülmesinin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı vurgulanan açıklamada, "Her saat başı bir çocuk öldürülüyor. Bunlar sadece rakam değil, kısaltılan hayatlardır." ifadelerine yer verildi.

Hayatta kalan çocukların hepsinin fiziksel veya psikolojik yaralar aldığına dikkat çekilen açıklamada, Gazze'deki çocukların zamanlarını enkaz arasında geçirdiği ve eğitimden mahrum bırakıldıkları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki çocukların hayatlarının, geleceklerinin ve umutlarının çoğunu kaybettiği ifade edildi.

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