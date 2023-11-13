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Dünya
AA 13.11.2023 11:38

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde yağışlar nedeniyle 388 okulda eğitime ara verildi

Fransa'da geçen haftadan beri sellerin tahribata yol açtığı Pas-de-Calais kentinde yağışların etkisini arttırması nedeniyle 388 okulda eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Fransa'nın Pas-de-Calais bölgesinde yağışlar nedeniyle 388 okulda eğitime ara verildi

Ulusal basında yer alan haberlerde, 7 Kasım'dan bu yana sular altında kalan birçok kasabada hayatı normale döndürmek amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hafta sonu etkili olan yağışlardan dolayı 279 kasabadaki 388 okulda sel tehlikesi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Elektrik ve su kesintilerinin devam ettiği bölgede ekiplerin tahliye çalışmalarını yetersiz bulan onlarca çiftçi traktörleriyle eylem yaptı.

Bölgeye ulaşımı sağlayan yollardan birini trafiğe kapatan çiftçiler, yetkililerden krizi daha iyi yönetmelerini ve çalışmalara hız vermelerini istedi.

Bölgede Ciaran Fırtınası'nın ardından 7 Kasım'da "olağanüstü sel" uyarısı yapılmış, alarm seviyesi kırmızıya çıkarılmıştı.

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