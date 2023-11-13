İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 50 Filistinliyi gözaltına aldı

Bu operasyonlarda, 50 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanların El Halil, Kudüs, Ramallah, Eriha, Nablus, ve Cenin kentlerinden olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 520'ye çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.