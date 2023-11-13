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KAYNAK
Al Jazeera
HABER GİRİŞ
13.11.2023 11:06
, 13.11.2023 11:08
SON GÜNCELLEME
13.11.2023 11:08
Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler faaliyeti durdurdu
Gazze Sağlık Bakanlığı, an itibariyle Gazze'nin kuzeyindeki tüm hastanelerin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
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