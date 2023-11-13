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Dünya
Wall Street Journal, AA, Independent 13.11.2023 07:43

WSJ, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'ndekilerle konuştu: Gidecek yerimiz yok

Wall Street Journal (WSJ), İsrail'in saldırdığı Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne giderek Filistinlilerle görüştü.

WSJ, İsrail'in bombaladığı Şifa Hastanesi'ndekilerle konuştu: Gidecek yerimiz yok

Hastanenin dışında ailesiyle çadırda yaşayan 25 yaşındaki Filistinli Fadi Ronaey, "Burası en güvenli yer. Eğer çıkıp Gazze'nin güneyine doğru gidersek büyük ihtimalle yolda öldürülürüz" dedi.

Şifa Hastanesi'nde çalışan cerrah Hasan Ebu Sitta ise "Halk burayı terk edemiyor çünkü gidecek başka yerleri yok" ifadelerini kullandı.

Şifa Hastanesi'nde bebekler kuvözden çıkarıldı
Şifa Hastanesi'nde bebekler kuvözden çıkarıldı

Hastanenin müdürü Muhammed Ebu Selime, cep telefonunun tahliye uyarılarıyla dolup taştığını fakat hastaları bırakıp hiçbir yere gitmeyeceklerini söyledi.

Şifa Hastanesi'nin plastik cerrahi bölümünün başındaki Ahmed Mohelallati, savaşın başladığı 7 Ekim'de hastanenin yaralılarla dolup taştığını belirtti.

Cerrah, "Yerde en az 200 yaralı vardı. Birilerinin bir şeyler yapmasını bekliyorlardı. Yaşadığım en kötü günlerden biriydi. Buradaki sistem tamamıyla çöktü" dedi.

Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi'nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor
Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi'nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor

İsrail ordusu, savaşın başından beri yerleşkedeki polikliniklere ve hastanenin çevresine saldırılar düzenliyor.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre son olarak İsrail ordusu, hastane yerleşkesindeki bir polikliniği top ve roket atışlarıyla vurdu.

İsrail güçleri, dün gecenin ilerleyen saatlerinde de yerleşkeyi bombardımana tutmuştu.  

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