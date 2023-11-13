Puslu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.11.2023 07:21

Çin'de eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi

Çin'in Gansu eyaletinde eski bir ilkokul müdürüne, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından verilen ölüm cezasının infaz edildiği duyuruldu.

Çin'de eski ilkokul müdürü, "tecavüz" ve "çocuklara cinsel taciz" suçlarından idam edildi

China Daily'nin haberine göre, Pingliang ilinin Cingning ilçesinde yerel bir okulda görevli Cang Longci adındaki sanık, 8 ila 12 yaşlarındaki 5 kız çocuğuna tecavüz ve 8 ile 14 arasındaki 17 kız çocuğuna cinsel tacizden hüküm giydi.

Sanığın, yerel mahkemenin verdiği idam kararı için yaptığı temyiz başvurusunun Gansu Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin ardından ceza, 7 Kasım'da infaz edildi.

Yerel eğitim idaresinin suçtan etkilenen öğrencilere psikolojik yardım ve destek sağladığı, olayın yaşandığı ilkokulun ise kapatılarak başka bir okulla birleştirildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Çin
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara toplu transfer uygulamaları hızlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
Burdur'da 4,4 büyüklüğünde deprem
08:46
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alacak
08:39
81 ilde 'Çember Operasyonu': 5 bin 309 firari yakalandı
08:24
Şifa Hastanesi'nde bebekler kuvözden çıkarıldı
07:44
Elektriksiz kalan Şifa Hastanesi'nde hastalara saatlerce suni teneffüs yapılıyor
07:21
İsrail hapishanelerinde Filistinli mahkumlara toplu transfer uygulamaları hızlandı
Toronto'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Toronto'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ