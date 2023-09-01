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Dünya
AA 01.09.2023 09:02

Fransa'nın Afrika'daki 4 kalıcı askeri üssünden birisi Gabon'da

Fransa'nın Afrika kıtasındaki daimi 4 askeri üssünden biri Gabon'da bulunuyor ve burada 380 personel görev yapıyor.

Fransa'nın Afrika'daki 4 kalıcı askeri üssünden birisi Gabon'da

Gabon'da 30 Ağustos'ta askerin yönetime el koymasının ardından gözler bu ülkedeki yabancı askeri üslere çevrildi.

Fransa, eski sömürgesi Gabon'da 1960'tan bu yana asker konuşlandırıyor ve bu askerler, 2014'ten bu yana "Gabon'daki Fransız Unsurları (EFG)" ismiyle biliniyor.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki 4 daimi üssünden (Senegal, Cibuti, Fildişi Sahili) biri de Gabon'da bulunuyor. Başkent ​​​​​​​Librevil'deki "Gaulle Kampı (Camp de Gaulle)" isimli daimi Fransız üssünde, Fransa Silahlı Kuvvetlerine bağlı 380 asker görev yapıyor.

Bu askerlerden üçte ikisi daimi, yani 3 ya da en fazla 4 yıl süreyle, geri kalan askerler de 4 aylık rotasyonlarla görev yapıyor.

Fransız ordusunun Gabon ormanlarında, Afrikalı askerlere yönelik muhabere eğitim merkezi de bulunuyor.

Gaulle Kampı, büyük ölçüde Gabon'un yanı sıra Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECCAS) üyesi Kamerun, Çad, Sao Tome ve Prensip, Ekvator Ginesi, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Angola, Burundi ve Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim vermek için kullanılıyor.

Gaulle Kampı'nda, muharip ya da özel kuvvetlere ait unsurlar bulunmuyor.

Fransız yetkililer, daha önce Gabon'daki Fransız asker sayısının 2024'e kadar azaltılacağı ve hedefin 200 askere inmek olduğunu duyurmuştu.

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