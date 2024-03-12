Açık 11.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2024 23:40

Fransa'da Ukrayna ile güvenlik anlaşması meclisten geçti

Fransa Ulusal Meclisi, Ukrayna ile güvenlik alanında imzalanan iş birliği anlaşmasını onayladı.

Fransa'da Ukrayna ile güvenlik anlaşması meclisten geçti
[Fotograf: AA]

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki durum ele alınırken, Ukrayna ile 16 Şubat'ta güvenlik alanında imzalanan iş birliği anlaşması oylamaya sunuldu.

Anlaşma, 99 "Hayır"a karşı 372 "Evet" oyuyla kabul edildi.

Oylama öncesi kurulda konuşma yapan Başbakan Gabriel Attal, "Bizim için Ukrayna'ya sırtımızı çevirmek, kendi değerlerimize sırt çevirmek anlamına geliyor." dedi.

Attal, Ukrayna'ya gerektiği kadar yardımcı olacaklarını ifade ederek, Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Ukrayna'ya 2,6 milyar euro değerinde askeri malzeme gönderdiğini aktardı.

Rusya'nın sadece Ukrayna için değil, Avrupa ve Fransa için de tehdit oluşturduğunu savunan Attal, Rusya'nın, Fransızların değerlerine ve hayat tarzına saldırdığı yorumunu yaptı.

Attal, Ukrayna'nın bu savaşta başarılı olmasının Fransızların yararına olacağını vurgulayarak, "Ukrayna'yı terk etmeyeceğiz ve prensip olarak hiçbir seçeneği dışlamıyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER
Fransa Ukrayna
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'de bir evi hedef alarak 10 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli bir çocuğu öldürdü
00:16
ABD'li 8 senatörden Biden'a "İsrail'e silah göndermeyi durdur" çağrısı
00:13
İsrail ordusu Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere saldırı düzenlediğini duyurdu
23:56
Bakırköy'de rezidansta yangın
23:50
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
23:22
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında dava açıldı
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındı
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılındı
FOTO FOKUS
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Yerlikaya üs bölgesinde incelemelerde bulundu.
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ