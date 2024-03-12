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Dünya
AA 12.03.2024 22:50

BM: Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek

Birleşmiş Milletler, UNRWA çalışanlarının İsrailli yetkililer tarafından 7 Ekim saldırısına dahil olduklarını söylemeleri için zorlandıklarına ilişkin haberler hakkında, "Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek." açıklamasını yaptı.

BM: Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek
[Fotograf: AA]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrailli yetkililerin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına Hamas ve 7 Ekim saldırılarıyla ilgili bağlantıları olduklarını zorla söylettiğine ilişkin haberler var. Bağımsız İnceleme Grubu Başkanı Catherine Colonna, bölgeye ziyareti kapsamında bu iddiaları da araştıracak mı?" sorusunu yanıtladı.

Colonna'nın UNRWA hakkında bağımsız inceleme yürütmek için 5 günlüğüne bölgeye gittiğini, İsrail'i, işgal altındaki Filistin topraklarını ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini bildiren Dujarric, bu çerçevede yetkililerle farklı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dujarric, Colonna'nın 20 Mart'ta ara raporu ve 20 Nisan'da da son raporunu sunmasının beklendiğini söyledi.

İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarına zorla Hamas ve 7 Ekim saldırılarıyla ilgili bağlantılı olduklarını söyletmesine ilişkin haberlerle ilgili ise Dujarric, "Gazze'de tanık olduğumuz tüm insan hakları ihlalleri için hesap verilmesi gerekecek." dedi.

Colonna'nın soruşturma yetkisi olmadığını daha ziyade UNRWA'nın işleyiş şeklini ve iddialara nasıl yanıt verdiğini inceleyeceğini aktaran Dujarric, UNRWA yetkililerin İsrail'e ilişkin iddialar hakkında tüm bilgileri gerekli mercilerle paylaştıklarını kaydetti.

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