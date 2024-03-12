AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki insani krize İsrail'in yol açtığını vurguladı

Borrell, ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasında düzenlenen basın toplantısında, sıklıkla İsrail'in hedef aldığı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e desteğini bildirerek, "Özellikle de maruz kaldığı haksız saldırılara karşı kendisinin arkasında durduğumu ifade ettim." dedi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkati çeken Borrell, "Mezarlıklardan üniversitelere, nüfus kayıtlarından emlak kayıtlarına kadar toplumu oluşturan her şey sistematik olarak yok edildi. Geniş çaplı yıkım, yüzlerce, binlerce insanın açlıktan ölmesine, sağlık hizmetleri ve insani yardım konusunda ciddi eksikliğe neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Gazze'deki insani krizin "insan eliyle yaratıldığını" vurgulayarak, "İnsani yardımları artırmalıyız ancak bu insani krizin doğal afetten kaynaklanmadığını da unutmamalıyız. Bu sel değil, deprem değil, doğadan gelen bir şey değil. Bu, insan yapımı bir insani felaket." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellemesinin "asıl sorun olduğuna" işaret eden Borrell, hava veya deniz yoluyla yardımların ulaştırılmasının kara yoluna alternatif olamayacağını söyledi.

Borrell, İsrail'in engellemelerine, "Arabayla bir saatte ulaşılabilecek bir yerde paraşüt fırlatıyoruz. Bir havaalanı var. Neden havaalanını kullanmayalım? Neden arabalara, kamyonlara kapıyı açmıyoruz?" sözleriyle eleştirdi.

İsrail ile ticari ilişkilerin gözden geçirilmesi talebi hafta başında görüşülecek

AB için bölgede tek çözümün, "iki devletli çözüm" olduğunu belirten Borrell, "BM Güvenlik Konseyi'ni, iki devletli çözümü, çözüm olarak açıkça onaylayan ve bunu gerçeğe dönüştürecek genel ilkeleri tanımlayan yeni bir karar taslağı hazırlamaya çağırıyorum." dedi.

Borrell, AB üye ülkeleri arasında farklı tutum ve hassasiyetler olduğunu aktararak, "Ancak birleştiğimiz nokta, çatışmaların durması ve siyasi bir çözüm arayışına girilmesi için esirlerin serbest bırakılmasının şart olduğu gerçeğidir." dedi.

Üye ülkeler arasındaki tutum farklılıklarını, "Bazı üyeler, İsrail'e yönelik en ufak bir eleştiri anlamına gelebilecek herhangi bir pozisyon almak konusunda tamamen isteksiz. Diğerleri ise ateşkes sağlanması için çok ısrarcı." sözleriyle aktaran Borrell, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanıyan ticari anlaşmanın "acilen gözden geçirilmesi" talebi hakkında gelecek hafta başında toplantı yapılacağını duyurdu.

"Ukraynalılar için beyaz bayrak çekme zamanı değil"

Borrell, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, Ukrayna'nın "beyaz bayrak kaldırması" sözlerine atfen "Ukraynalılar için beyaz bayrak çekme zamanı değil. İşgalciye karşı direnmeye devam etmeliler ve biz de direnmelerini sağlamak için onları desteklemeye devam etmeliyiz." dedi.

AB'nin Rusya'ya ve Rus halkına karşı olmadığını vurgulayan Borrell, "Biz sadece komşusunu BM kurallarını ihlal ederek işgal eden otoriter rejime karşıyız." eleştirisinde bulundu.