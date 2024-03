UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklara ilişkin istatistiği "sarsıcı" olarak nitelendiren Lazzarini, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi’nde öldürülen çocukların dünyada son 4 yılda yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların toplamından fazla olduğunu belirtti.

"Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş"

Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." yazdı.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Staggering. The number of children reported killed in just over 4 months in #Gaza is higher than the number of children killed in 4 years of wars around the world combined.



This war is a war on children. It is a war on their childhood and their future.#ceasefireNow for the… pic.twitter.com/tYwSNHecpy