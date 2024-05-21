İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin düşen helikopterinin yerini buldu, bir görevini daha başarıyla tamamladı...
Bayraktar AKINCI TİHA'nın İran'da üstlendiği görev dünya basınında geniş yer aldı.
Rus haber ajansı TASS, heikopterin yerinin Türk TİHA'sı tarafından bulunduğunu yazdı. Türkiye'nin, koordinatları İran'a ilettiği belirtildi.
Hindistan merkezli The Daily Guardian gazetesi, TİHA'nın görevinin ayrıntılarına geniş yer verdi.
"Türk İHA'sının Isı kaynağını tespiti sonra kurtarma ekipleri harekete geçti" manşetini attı. Haberde TİHA'nın düşen helikopteri bulma süreci detayları ile anlatıldı.
Çinli basın kuruluşu CGTN de haberi geniş gördü. Haberde "Türk İHA'sı, Reisi'nin düşen helikopterinin ısı kaynağının izini sürdü" denildi.
Türkiye'nin, bu zor anlarında İran'a yardım etmesinin takdirle karşılandığı ifade edildi.
TİHA'nın İran'daki görevine Arap medyası da kayıtsız kalmadı. İngilizce yayın yapan El-Arabiya haber sitesi "Kaza yerini Türk İHA'sı buldu" başlığıyla duyurdu haberi.
NewArab yayın organı "Arama kurtarma çalışmalarına Türk müdahalesi" manşetini kullandı.
Türk TİHA'larının olumsuz hava koşullarındaki başarısına yer verildi.
İsrail medyası da Türk TİHA'sının başarısını sütunlarına taşıdı. Jerusalem Post'un haberinde TİHA'ların teknik özelliklerine yer verildi.