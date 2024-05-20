AKINCI İHA düşen helikopteri nasıl buldu?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasını müteakip; Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs'ta saat 20:00’de İran’ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığı'na bildirildi.

Bunun üzerine derhal bir adet Coguar tipi helikopter Diyarbakır’dan Van’a hareket etti.

İran’ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Millî Savunma Bakanlığı tarafından saat 22:20’de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak; gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

Akıncı kısa sürede bölgeye ulaştı

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine bir adet silahsız Akıncı İHA saat 23:30’da Batman’dan havalanarak saat 00.45’te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

Saat 02:36’da kaza kırıma uğrayan helikopter ile görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamları ile anlık paylaşıldı.

Tüm devlet kurumları ile İran makamları ile de sürekli ataşelikler üzerinden koordinasyon sağlandı.

Başarı ile görevini tamamlayan Akıncı İHA saat 06:45’de Türkiye hava sahasına geri döndü.

