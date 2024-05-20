Dünyanın gözü enkazı bulan AKINCI’da

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopter kazası sonucu yaşamını yitirdi. Sadece Reisi değil aynı helikopterde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti de aynı kazada can verdi.

Olay ilk duyulduğunda İran kaynakları, Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin sert iniş yaptığını, bir sorun olmadığını ve heyetin kara yoluyla Tebriz’e hareket ettiğini yazdı.

Saatler ilerledikçe böyle bir kara yolu hareketliliği olmadığı ortaya çıktı. Reisi’nin içinde bulunduğu helikopterin akıbetine dair o andan itibaren farklı haberler gelmeye başladı. Nihayetinde helikopterin dağlık bir alana düştüğü ne Cumhurbaşkanı Reisi ne helikopterde bulunanlar ne de uçuş ekibinden kimseye ulaşılamadığı görüldü.

Bu noktadan sonra İran, Türkiye’den gece görüşü olan hava aracı talep etti. Talep olumlu karşılandı ve AKINCI TİHA Van’dan sınırın İran tarafına doğru süzülmeye başladı.

[AKINCI, bölgeye ulaştıktan kısa bir süre sonra helikoptere ait bir ısı tespit etti.]

AKINCI helikopteri nasıl buldu?

Hava sıcaklığının kimi noktalarda eksi değerlere düştüğü, yoğun bulutlanma ve yer yer sisin etkili olduğu bölgede AKINCI, havadan çizdiği dairelerle olay yerindeki görevine başladı. Bu dakikalarda on binlerce kişi AKINCI’nın hareketlerini hava radar uygulaması üzerinden canlı takip etti.

Çok büyük ihtimalle uydu üzerinden kontrol edilen AKINCI önce yüksek bir irtifadan tüm alana genel bir bakış attı. Kimi bölgelerde hızını iyice düşürdüğü anlar oldu. Bilindiği üzere AKINCI saatte 400 kilometre hıza çıkabilirken üzerindeki pervaneler sayesinde çok düşük hızlarda da uçabiliyor.

Belli yerleri taradıktan sonra bir noktaya yoğunlaşan ve irtifasını daha da düşüren AKINCI’nın kamerası bir ısı kaynağı tespit etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından bunun Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekileri taşıyan helikopter olduğu netleştirildi.

Türkiye tarafı elde ettiği bazı görüntüleri ve helikopterin bulunduğu alanın tam koordinatlarını İranlı mevkidaşlarıyla paylaştı.

Kazanın ardından çok uzun saatler helikopterin nerede olduğunu tespit edemeyen İranlı arama-kurtarma birlikleri, AKINCI’dan gelen bu bilginin ardından doğru tarafa yöneldi. Çok kısa bir süre sonra da ilk ekipler helikopter enkazının bulunduğu olay yerine ulaştı.

[AKINCI tarafından sağlanan koordinatın ardından ekipler karadan doğru şekilde ilerleyebildi.]

Çevre ülkelerde bu kabiliyet yok

Son dönemlerde bölge ülkelerinin envanterinde bulunan insansız hava araçları sıkça konuşuluyor. Türkiye, sadece askeri operasyonlarla değil başta keşif-gözetleme-istihbarat olmak üzere bilhassa doğal afet ve kaza gibi durumlarda da bu araçları en iyi kullanan ülke olarak öne çıkıyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve düşen helikopterin AKINCI tarafından bulunması da bu duruma bir örnek. Çevre ülkelerde bu şartlar altında uçup, böylesine kritik bir görevi üstlenebilecek başka bir insansız hava aracı yok.

Haliyle dün gece tüm dünyanın şahit olduğu bu gelişmenin, yakın gelecekte AKINCI’yı bu gibi kriz durumlarında envanterinde görmek isteyecek ülke sayısını da bir hayli artırabileceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Reisi’nin düşen helikopteri ve sonrasında yaşananlar bir başka önemli meseleyi daha gündeme getiriyor. Gece görev yapabilme yeteneği…

Bugün itibariyle Türkiye’nin elindeki tüm İHA ve S/İHA’lar gece uçuş görevi yapabiliyor. Dün gece uçan AKINCI da 5 saat boyunca havada kaldı, görevini tamamladı ve yurda döndü. Böylece ilk kez bir Türk İHA’sı İran’ın bu kadar derinlerinde uçmuş oldu.