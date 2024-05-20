Hakan Fidan: İran halkının başı sağ olsun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaza haberini aldığımız andan itibaren İran makamlarıyla temas halinde olduk. Elimizdeki tüm imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Tüm kuruluşlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösterdi. Ama maalesef aldığımız haber bizi üzdü.

İran halkının başı sağ olsun. Kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapıyor. https://t.co/FZ1ZSdQ86k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 20, 2024

Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek. Pakistan stratejik ortağımızdır. Beraberce tespit ettik ki, aramızdaki kardeşlik bağlarını hayata geçirmek için biraz daha ileri adım atmamız gerekiyor. Özellikle ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk.

Başta savunma sanayii olmak üzere yatırımlarla çok geniş bir alanda ortaklığımızı ilerletmek için kararlar aldık.

Bölgesel konuları da ele alma fırsatımız oldu. Gazze ve Afganistan mevzularını etraflıca görüştük. Afgan kardeşlerimizin kalıcı huzura ulaşması için neler yapabiliriz bunu görüştük.

Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz.

Gazze'deki insani suçlara karşı Pakistan'la tavrımız ortak. İnsan hakları dersleri verenlerin çifte standardını kınıyoruz.

Görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını söyleyen Fidan, Gazze'deki Filistinlilerin de kapsamlı görüşüldüğünü aktardı.

Fidan, Gazze'de devam eden insani felaketin sona ermesi için yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydederek, "İsrail, insanlık vicdanının ve ulusal hukukun bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır." dedi.

İsrail'in topyekun zafer arayışıyla tüm bölgeyi yıkım ve savaşa sürüklediğini belirten Fidan, Gazze'deki insanlık suçları karşısında Türkiye ve Pakistan'ın duruşunun ortak olduğunu kaydetti.

Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer uluslararası platformlarda yakın eş güdümün sürdürüleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Diplomasinin bütün araçlarını kullanarak elimizden gelen ne varsa hepsini yapmaya gayret edeceğiz. Hep söyledik, İsrail arkasına siyasi ve askeri destek almasa bu savaşı devam ettirmek imkanı yoktu. Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz. Gelinen noktada, İsrail-Filistin ihtilafında geçmişte yaşananlardan da ders alarak iki devletli çözüme uluslararası toplumun odaklanması gerekmekte. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum, halen Filistin'i tanımamış ülkeler, hak ve adalet namına en kısa sürede Filistin'i tanısınlar, İsrail'in işlediği suçlara kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan dönsünler, çok geç olmadan."