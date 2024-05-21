Az Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.05.2024 00:29

Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmesine karşı çıktığı karar tasarısı, BMGK'da yeterli destek alamadı

Rusya'nın uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi gerektiğini savunduğu karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yeterli desteği alamadı.

Rusya'nın uzaya silah yerleştirilmesine karşı çıktığı karar tasarısı, BMGK'da yeterli destek alamadı
[Fotograf: AA]

Karar tasarısı, 15 üyeli BMGK'da oylamaya sunuldu.

Tasarı 7 "evet", 7 "hayır" ve 1 "çekimser" oy aldı.

Karar tasarısının geçmesi için 15 oydan en az 9'unu alması gerekiyordu.

Tasarıda, uzaya hiçbir silah yerleştirilmemesi çağrısına yer verilirken, uzayda şiddet kullanımına ilişkin tehdide yer olmadığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin çok taraflı ve bağlayıcı anlaşmaların sağlanması talep edilen karar tasarısında, uzayın barışçıl kullanımı teşvik edilmişti.

Rusya, 24 Nisan'da ABD ve Japonya'nın sunduğu ve uzayın barışçıl kullanımını sağlamak ve burada silahlanma yarışını engellemek için uzaya nükleer silahların ve kitle imha silahlarının yerleştirilmesinin engellenmesini hedefleyen karar tasarısını veto etmişti.

ETİKETLER
Rusya Birleşmiş Milletler Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Beyaz Saray: Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yönelik suçlamalar asılsız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
BM, İsrail'in Refah'ta yoğunlaşan saldırıları nedeniyle "endişeli"
00:55
AKINCI TİHA'nın İran'da üstlendiği görev dünya basınında
23:20
Beyaz Saray: Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD'ye yönelik suçlamalar asılsız
23:13
Muğla açıklarında sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:14
Kocaeli'de tırla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
23:04
İran yeni Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 28 Haziran’da sandığa gidecek
26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni
26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni
FOTO FOKUS
Türk Mutfağı Haftası: Ülkede ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek
Türk Mutfağı Haftası: Ülkede ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ