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Dünya
AA 12.03.2024 20:35

AB ve İsviçre ilişkileri geliştirecek müzakerelere başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ve İsviçre ilişkileri geliştirmek üzere müzakere masasına oturacak.

AB ve İsviçre ilişkileri geliştirecek müzakerelere başlıyor
[Fotograf: Reuters]

AB Konseyi, AB Komisyonuna Birlik adına gelecekteki AB-İsviçre ilişkilerinin temeli olacak "geniş bir önlem paketini" müzakere etme yetkisi verildiğini açıkladı.

Açıklamada, müzakerelerin amacının AB ile İsviçre arasındaki ikili ilişkileri güncellemek ve derinleştirmek, iç pazarda faaliyet gösteren AB ile İsviçre şirketleri arasında adil rekabet ortamını sağlamak ve İsviçre'deki AB vatandaşlarının haklarını korumak olduğu bilgisi verildi.

Müzakerelerde İsviçre'nin endişelerini giderecek unsurların da yer aldığına işaret edilen açıklamaya göre, kişilerin serbest dolaşımı, işçilerin görevlendirilmesi, demir yolu ve kara yolu taşımacılığı alanlarında AB kurallarına uyum sağlamak için sınırlı istisnalara izin verilecek.

Açıklamada, iç pazara ilişkin uygulamalarda yaşanan anlaşmazlıkların çözümünü sağlayacak hükümler, kamu desteklemeleri, İsviçre'nin AB programlarına katılımına izin verilmesi, elektrik, gıda güvenliği ve sağlık anlaşmalarına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması gibi konularda birlikte ilerleneceği ifade edildi.

AB, İsviçre'nin en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.

İsviçre 2021 yılında, AB ile arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyecek çerçeve anlaşmaya ilişkin müzakereleri sonlandırmıştı.

İsviçre, ilişkileri düzenleyen 120'nin üzerinde ikili anlaşmanın yerini alması planlanan çerçeve anlaşması müzakerelerini, serbest dolaşım, kamu desteklemeleri, vatandaşlık hakları ve ücretler gibi çeşitli konulardaki önemli farklılıklar nedeniyle bitirmişti.

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