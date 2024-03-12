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Dünya
AA 12.03.2024 23:16

İsrail, Gazze'de bir evi hedef alarak 10 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bir evi hedef alarak aralarında bebeklerin de bulunduğu 10 Filistinliyi öldürdü.

İsrail, Gazze'de bir evi hedef alarak 10 Filistinliyi öldürdü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombaladı.

İsrail ordusunun, Mahatta bölgesindeki saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Filistin basınındaki haberlerde de "Atraş" ailesine ait eve yönelik İsrail saldırısı sonucunda ölenler arasında bebeklerin bulunduğu bilgisi verildi.

UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama
UNRWA'dan İsrail'in Gazze'de katlettiği çocuklara dair açıklama

İsrail ordusunun 158 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de öldürülen çocuk sayısının son 4 yılda dünya genelinde yaşanan savaşlarda öldürülen çocukların sayısının toplamından fazla olduğunu açıklamış, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş." ifadesini kullanmıştı.

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