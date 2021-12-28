Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, son 24 saatte ülke genelinde 179 bin 807 COVID-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle 242 kişi yaşamını yitirdi.

Hastanelerde halen 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 405 kişi tedavi görüyor.

Ülkedeki günlük pozitif vaka sayısı, 100 bini, ilk olarak 25 Aralık’ta aşmıştı.

Hükümetin, sağlık ruhsatından aşı ruhsatına geçişi de kapsayan COVID-19'la mücadele için yeni yasa tasarısı, gelecek günlerde Parlemento’da görüşülecek.