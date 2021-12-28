Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da tekne battı: 7 ölü
[Temsili Fotoğraf: AA]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da dün meydana gelen tekne kazasında 7 kişi öldü.
Nijerya basınındaki habere göre, ülkenin Niger eyaletinde bir köyden başka köye gitmeye çalışan kişileri taşıyan teknenin battığı açıklandı.
Batan teknede bulunan yolculardan 7'si boğularak hayatını kaybetti.
Afrika'nın birçok yerinde nehir taşımacılığında kullanılan tekneler, kapasitesinden fazla yolcu alması gibi nedenlerle sık sık batıyor.
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