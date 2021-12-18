Fransa Başbakanı Jean Castex, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yapılan COVID-19 konulu Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ülkede günlük 50 bin vaka sayısı ile salgının hala etkili olduğunu ifade eden Castex, hastanelerde acil eylem planının hayata geçirildiğini söyledi.

İngiltere'den gelenlere seyahat kısıtlaması

Castex, COVID-19'un Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığını, bu nedenle İngiltere'den gelen yolculara seyahat kısıtlaması getirdiklerini belirtti.

Bu varyanta bağlı vaka sayılarının her 2-3 günde bir ikiye katlandığı bilgisini paylaşan Castex, 3 Ocak'tan itibaren ikinci doz ile üçüncü doz arasındaki sürenin 5 aydan 4 aya indirildiğini söyledi.

"Salgına karşı en iyi silah 3 doz aşı"

Castex, ülkede yaklaşık 6 milyon kişinin aşılanmamasını kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

Salgına karşı en iyi "silahın" 3 doz aşı olduğunu ifade eden Castex, iki doz aşının Omicron varyantına karşı yüzde 70, üç dozun ise yüzde 90 etkisi bulunduğunu belirtti.

COVID-19 sağlık kartı "aşı" kartına dönüşecek

Castex, COVID-19 sağlık kartının aşı kartına dönüşmesi için gelecek ayın başında Ulusal Meclis'e yasa tasarısı sunulacağını, böylece belli mekanlara girişte sadece aşının geçerli olacağını söyledi.

Sahte COVID-19 sağlık kartı yapanlara karşı yaptırımları güçlendirmek istediğini vurgulayan Castex, halkı Noel ve yılbaşı kutlamalarında COVID-19 tedbirlerine uymaya ve salgına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

31 Aralık'ta konser olmayacak

Castex, ülkede 31 Aralık'ta havai fişek gösterilerinin ve konserlerin iptal edildiğini kaydetti.

Jean Castex, sağlık çalışanlarına fazla mesai saatleri için verilen ücretin de iki kat artırılacağını açıkladı.

Fransa'da ağustos ayında yürürlüğe giren COVID-19 sağlık kartı uygulaması kapsamında, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.

Tasarı onaylanırsa mekanlara girişte COVID-19 testeri geçerli olmayacak

Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerekiyor. Bu süre daha sonra 24 saate indirilmişti.

Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere COVID-19 aşı zorunluluğu da getirilmişti.

Ocak 2022'de Meclis'e sunulacak yasa tasarısının onaylanması halinde bu mekanlara girişte COVID-19 testi geçerli olmayacak ve sadece aşıların tamamlandığı gösteren belge istenecek.