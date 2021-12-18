Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya tehdidi karşısında sınırlarını savunmak için ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.

Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ise bu planı henüz onaylamadı.

"Ekipmanlar içinde Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterler de bulunuyor"

Söz konusu ekipmanlar arasında Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu belirten yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.

Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.