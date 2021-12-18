Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Biden eski gafını tekrarladı: Başkan Harris
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yine "Başkan" diye hitap etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.
Biden bu konuşmasında yeni bir gafa imza attı. Daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.
"Başkan Harris"
Başkan Joe Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yine "Başkan" diye hitap etti.
Biden'ın tam ifadesi şu şekilde oldu:
"Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunu."
ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.
Etiketler: ABD Joe Biden Kamala Harris
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