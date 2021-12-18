ABD Başkanı Joe Biden, Güney Karolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir konuşma yaptı.

Biden bu konuşmasında yeni bir gafa imza attı. Daha önce en az iki kez yaptığı bir gafı tekrarladı.

"Başkan Harris"

Başkan Joe Biden, kürsüde konuştuğu sırada Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e yine "Başkan" diye hitap etti.

Biden'ın tam ifadesi şu şekilde oldu:

"Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunu."

ABD’nin 46. Başkanı olan 76 yaşındaki Biden, ABD tarihinde başkanlık görevini yapan en yaşlı isim olarak biliniyor.