ABD Başkanı Joe Biden’ın gafları, yolunu şaşırması, isimleri unutması ve hatta kendisinin başkan olduğunu unutup yardımcısı Kamala Harris’e "Başkan" demesi akıl sağlığı ile ilgili soruları gündeme getirdi.

Eşi ile ilgili iddialara yanıt First Lady Jill Biden’dan geldi.

First Lady röportaj için Camp David'de CBS'den Rita Braver'ın karışısına oturdu ve kocasını savundu.

Jill Biden Amerikalıların Başkan Biden’ın zihinsel yetenekleri hakkında soruları olduğunu gösteren anketler hakkında “Bence bu çok saçma” dedi.

Eşinin yetenekleri hakkındaki soruları 'gülünç' olarak nitelendirerek, “O sonsuz bir iyimser. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ile ilişkiler kurmak, gündemini ileriye taşımak için günde neredeyse 24 saat çalışıyor. Bu çok önemli" diye konuştu.

Bu ayın başlarında yapılan bir Politika/Sabah Danışmanlığı anketinde, Biden'ın 'zihinsel olarak uygun' olup olmadığı sorulduğunda seçmenler, neredeyse eşit düzeyde bölünmüştü.

Ankete katılanların yüzde 46'sı Biden’ın zihinsel yetersizliğine inandığını yüzde 48'i ise bu görüşe katılmadığını söyledi.

First Lady olmanın zorluğu

Röportajda Jill Biden, kendisi ile ilgili itiraf da bunarak First Lady olmanın sandığından zor olduğunu kabul etti ve tam zamanlı bir iş olduğunu söyledi.

Jill Biden, "Saat 5'te ya da 3'te ayrılacağınız bir şey değil. Günde 24 saat' dedi.

Biden, aynı zamanda bir işi olan ilk First Lady. Kuzey Virginia'daki bir kolejde haftada iki gün ders veriyor.

Biden ayrıntılı bir nörolojik muayeneden geçti

Biden, 78 yaşında göreve başladığında Başkanlığı üstlenen en yaşlı kişi oldu.

Başkan, bu yıl 79’uncu doğum gününden bir gün önce gerçekleşen yıllık fizik muayenesinin ardından 'görev için uygun' ilan edildi.

Kontrolde ayrıntılı bir nörolojik muayene yapıldı.

Başkanın uzun süredir doktoru olan Dr. Kevin O'Connor, "Son derece ayrıntılı nörolojik muayenenin güven verici olduğunu" söyleyerek, "Herhangi bir serebellar veya diğer merkezi nörolojik bozuklukla uyumlu hiçbir bulgu yoktu" diye yazdı.

Biden'ın konuşmaları sırasında veya soruları cevaplarken hatalar yaptığı, kafa karıştırdığı ve hatta konunun dışına çıktığı biliniyor.

Biden’ın dikkat çeken gafları:

Suriye ve Libya'yı karıştırdı

Biden, 13 Haziran'da G7'de düzenlediği basın toplantısında Rusya ile çalışmanın yollarını tartışırken defalarca Suriye ile Libya'yı karıştırdı.

Biden Libya halkına ekonomik yardım sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çalışmaktan söz etti ve İngiltere'nin Cornwall kentindeki G7 Zirvesi'nde şaşkın bakışlara yol açtı.

Başkan Biden Suriye yerine üç kez Kuzey Afrika ülkesinden bahsederek, "Libya'da - örneğin Libya'da - insanların hayatlarını kurtarabileceğimiz bir konaklama yeri bulabileceğimizi umuyorum" dedi.

Beyaz Saray daha sonra kafa karışıklığını ortadan kaldıran bir açıklamayla Başkanın gerçekten de Rusya ve ABD'nin on yıl süren bir iç savaşa dahil olduğu Suriye'ye atıfta bulunduğunu doğruladı.

Harris'i Başkan ilan etti

Biden yanlışlıkla Başkan Yardımcısı Kamala Harris'ten 'Başkan Harris' olarak bahsetti.

Başkan konuşmasına devam ederken Harris, Biden'ın arkasında duruyordu.

Ancak Harris’ten herhangi bir düzeltme hamlesi gelmedi.

Savunma Bakanı da nasibini aldı

Biden, sözlerini karıştırıyor ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in adını da unuttu.

Defalarca “General” demekle yetindi.

Joe Biden bir video konferans sırasında Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan da "Aşağıdaki adam" diye bahsetti.

Torununun adını da merhum oğlu olarak andı

Philadelphia'daki bir Seçim Günü konuşması sırasında, Biden şaşırtan bir gafa daha imza attı ve bu kez torununu, merhum oğlu Beau Biden ile karıştırdı.

Biden kalabalığa "Sizi iki torunumla tanıştırmak istiyorum...Bu benim oğlum Beau Biden'dir ve birçoğunuz Delaware'deki Senato'nun seçilmesine yardımcı oldunuz" dedi.

Bir süre sonra Biden durumu düzeltti ve “Bu Natalie, bu Beau'nun kızı" dedi.

Beau Biden, en ölümcül beyin kanseri türlerinden biri olan glioblastoma ile aylarca süren bir savaşın ardından 2015 yılında vefat etmişti.

Başkanlık öncesinde de gaf yapıyordu

Biden'ın tüm gafları 2020'lerde ve hatta 2010'larda gerçekleşmedi. Aslında, bazıları erken yaşlarda oldu.

Eylül 2008'de, Biden eski Başkan Barack Obama'nın ikinci yardımcısı seçildikten sonra, Missouri'deki bir kampanya mitingine katıldı.

Missouri Eyaleti Senatörü Chuck Graham'ı orada aradı.

"Bana Eyalet Senatörü Chuck Graham'ın burada olduğu söylendi. Ayağa kalk Chuck, seni görmelerine izin ver" dedi Biden.

O anda Graham'ın kas distrofisi nedeniyle tekerlekli sandalyede olduğunu fark etti.

Biden bunu üzerine,"Tanrım seni seviyorum. Ne hakkında konuşuyorum. Bak ne diyeceğim, herkesi ayağa kaldırıyorsun dostum" diye durumu düzeltmeye çalıştı.

Biden aşı teşviki için verilen 100 doları 100 bin dolar yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin bazı bölgelerinde COVID-19’a karşı aşılanan her bir vatandaşa 100 bin dolar verildiğini söyledi. Hatasını anlayan Biden durumu espri yaparak düzeltmeye çalıştı.

Biden, “Aşı teşvikinin 100 bin dolara ulaştığı yerler var. Yüz bin mi? Bu çok iyi olurdu. Kendim 3 kez aşı olurdum” şeklinde konuştu.

ABD lideri, 100 doların bile ülkedeki aşılama hızını artırmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Fiziksel sağlığı da endişe konusu

Gaflarıyla ünlü Biden’ın bikaç kez tökezleyerek düşmesi fiziksel sağlığının da iyi olmadığı endişesine yol açmıştı.

Biden'ın Andrews Müşterek Üssü'nde Air Force One'a binerken merdivenleri bir türlü çıkamaması ve defalarca tökezleyerek düşmesi bu endişeleri körüklemişti.

Biden yorucu bir mücadeleden sonra uçağın tepesine ulaşıp selam verebilmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre daha sonra gazetecilere verdiği demeçte Biden'ın "yüzde 100 iyi" olduğunu ve Atlanta gezisine hazırlandığını söyledi.

Biden da "Dışarısı oldukça rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Basamaklardan kendim çıkarken neredeyse düşüyordum" dedi.