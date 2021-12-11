Fransa`da şiddetli yağışlar sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. Bayonne bölgesindeki Nive Nehri`nde su seviyesi yükseldi.

Taşan nehir, Fransa`nın güneybatı bölgelerinde su baskınlarına sebep oldu.

700 kişi elektriksiz kaldı

Baskınlar nedeniyle 20 kişi tahliye edilirken, 700 kişi ise elektriksiz kaldı.

Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istendi.

Araçlar sel sularında mahsur kalırken, tren seferleri kesintiye uğradı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı. İtfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi." dedi.