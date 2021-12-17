Sırbistan'da Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe kursunu tamamlayan kursiyerler için Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un ev sahipliğinde sertifika töreni düzenlendi.

Törende açılış konuşmasını yapan Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nün Koordinatörü Dinser Şahin, Aksoy'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti ve kursiyerlere de gösterdikleri başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

2 bin 500'ün üzerinde kursiyer Türkçe öğrendi

Şahin, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmalarıyla bugüne kadar 1570'i kültür merkezi bünyesinde 2 bin 500'ün üzerinde kursiyerin Sırbistan'da Türkçe öğrendiğini belirterek "Senede 3 dönem olarak planlanan kurslarda, bu dönem devam eden 140 kursiyer bulunuyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz bu sayıyı 2-3 katına çıkarmak" dedi.

"Şehrin Dilini Konuş"

15 Ocak 2022'de başlayacak yeni dönemde sloganlarının "Dizileri Dilinde İzle" ve "Şehrin Dilini Konuş" olacağını ifade eden Şahin, "Öğrendikleri Türkçe, kursiyerlerimize gerek eğitim alanında gerek Sırbistan'da sayısı giderek artan Türk şirketlerinde işe yerleşmede gerekse de ülkemize ziyaretlerinde kolaylık sağlamaktadır" dedi.

Şahin, kültür merkezi bünyesinde sadece dil kurslarının bulunmadığını dile getirdi:

"Dil kurslarının yanı sıra Kemankeş okçuluk, ebru, sinema gösterimi, kitap tanıtımı, yemek kültürü, müzik programları gibi geleneksel sanat ve spor aktivitelerimiz de mevcut." açıklamasında bulundu.

Türk dizilerinin etkisi büyük

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Maya Goykoviç'in Meclis'teki bir konuşmasında dile getirdiği "Türkiye, Türk dizileri ile turist sayısını artırıyor" sözlerini hatırlatan Belgrad Büyükelçisi Aksoy, "Birkaç sınıfı ziyaret ettim. Kursiyerlere neden başka bir dil değil de Türkçe öğrenmek istediklerini sordum. Türkçe dizilerden çok etkilendiklerini ve Türkiye'ye gitmek istediklerini söylediler" dedi.

"Bayraktar projesinin bir parçası olmak için Türkçe öğreniyorum"

Kursiyerlerden Anya Stosic de "Makine mühendisliği öğrencisiyim. Türkiye'nin Bayraktar drone projesini takip ediyorum. Mezun olunca bu projenin bir parçası olmak için Türkçe öğreniyorum" diye konuştu.