Irak'ın Erbil kentindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken hayatını kaybedenler arasında,çalışmak için Erbil'de bulunan bir Türk vatandaşın da bulunduğu duyuruldu.

Sel, Erbil'e bağlı Dara Tu kasabasını vurdu. Gece boyunca etkili olan yağış onlarca evi su altında bıraktı.

10 aylık bebek de hayatını kaybetti

Büyük hasarın oluştuğu 3 mahallede, 10 aylık bir bebek de yaşamın yitirdi.

Bir kişinin ise yıldırım çarpması sonucu öldüğü açıklandı.

Selden etkilenenlere müdahale eden Sivil Savunma Müdürlüğüne ait bir araç da sele kapılırken içindeki 4 personel son anda kurtarıldı.

Bölgede durum kontrol altında

Erbil valisi Ümit Hoşnav, sel bölgesinde durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Valiliğin hasar tespit çalışmalarından sonra ihtiyaca göre yardım kuruluşlarından yardım talebinde bulunacağı belirtildi.

Türk Kızılay da yardım için hazır olduğunu duyurdu.

Yağıl Musul'u da etkisi altına aldı

Kuvvetli sağanak Irak'ın kuzeyindeki Musul kentini de etkisi altına alırken cadde ve yolları suyla doldu. Sel nedeniyle kullanılamaz hale gelen El-Guveyr demir köprüsü suya gömüldü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği Erbil'de ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.