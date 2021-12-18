ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre Fiji Adaları'nın doğusunda meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı.

Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.