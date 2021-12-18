Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fiji'de 5,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AP]
Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları'nın doğusunda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ya da mal kaybı henüz bilinmiyor.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumuna (USGS) göre Fiji Adaları'nın doğusunda meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, Levuka şehrinin 231 kilometre doğusunda, yerel saatle 20.02'de yaşandı.
Depremin 557,52 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Etiketler: Deprem
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