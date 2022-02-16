Paris'te 5 Şubat'ta 34 yaşındaki bir kadın, cinsel tacize maruz kaldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.

Mediapart internet sitesinin ortaya çıkardığı olayda, bir polis memuru mağdur kadını, ifadesinin alınması için telefonla aradı, ulaşamayınca numarasına sesli mesaj bıraktı.

Bırakılan sesli mesajda mağdur kadına, ifadesine tekrar başvurulmak üzere karakola gelmesini söyleyen polis, telefonu kapattığını düşünerek meslektaşına kadın hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Polisin bu konuşmaları da iletilen mesajda yer aldı.

Mesajı dinledikten sonra karakola giderek başına gelenleri anlatan kadına, bir başka görevli polis olayı üstlerine bildireceğini söyledi.

Olay, Fransız polisinin iç soruşturma birimine (IGPN) bildirildi. IGPN, 15 Şubat'ta söz konusu polis hakkında "hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı olayın kabul edilemez olduğunu aktardı

Olayın medya yansımasının ardından, Europe 1 radyosuna konuşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin mağdur kadına yönelik sarf ettiği sözleri "aşağılayıcı" olarak nitelendirerek, bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Söz konusu polisin, tüm meslektaşlarını ve polis üniformasını lekelediğini ifade eden Darmanin, talimatı neticesinde memur hakkında uzaklaştırma kararı alındığını aktardı.