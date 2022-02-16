Geçen hafta Ukrayna'daki vatandaşlarına bu ülkeden ayrılmalarını tavsiye eden ABD, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Przemysl şehrinde vatandaşları için bir karşılama merkezi kurdu.

ABD vatandaşlarının herhangi bir ön onay almadan pasaportları ve COVID-19 aşı kartlarını göstererek Ukrayna'dan Polonya'ya girebileceği açıklandı.

Bu arada eski Polonya Savunma Bakanı emekli General Waldemar Skrzypczak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ile olası bir savaşı kaybedeceğini söyledi.

Skrzypczak, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin muhtemelen NATO ile savaşırsa kaybedecek ve uzun vadede bu Rusya'nın yıkımına yol açacak" değerlendirmesinde bulundu.