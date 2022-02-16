Brezilya'da şiddetli yağış sele ve toprak kaymasına neden oldu. Rio de Janeiro eyaletindeki Petropolis şehrine 6 saat içinde 260 milimetre yağış düştü.

Felakette 34 kişi hayatını kaybetti.

"Afet durumu" ilan edildi

İtfaiye ekiplerinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgelerde arama çalışmalarına devam ederken, yetkililer kentte "afet durumu" ilan etti ve yaralılarla ilgilenilmesi için hastane ekiplerine takviye yapıldı.

Petropolis Belediyesi, yağışlardan en çok etkilenen Oficina Tepesi bölgesindeki heyelanın 80 eve hasar verdiğini aktardı.

Araçlar suya kapıldı, sürüklendi

Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo, basına yaptığı açıklamada, "Aşırı derecede ciddi bir durumla karşı karşıyayız ve halka yardım etmeyi garanti altına almak için tüm çabamızı sarf ediyoruz." dedi.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, Petropolis'in yüksek bölgelerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görüldü.

2011'deki sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüştü

Yetkililer, dün Petropolis'in şubat ayının tamamında beklenen yağışı 6 saatte aldığını belirtmişti.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.